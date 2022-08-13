Во Владивостоке привлекли к ответственности женщину, которая сбила ребенка на «зебре»

Сотрудники полиции ищут свидетелей аварии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности ДТП, из-за которого пострадал ребенок. Девочка выбежала из автобуса, и в это время на нее наехала машина. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УМВД.

ДТП произошло во Владивостоке 11 августа. Как поделились представители ведомства, женщина за рулем Daihatsu Sonica ехала со стороны улицы Космонавтов в направлении Борисенко и наехала на 10-летнюю девочку возле пешеходного перехода. По предварительной информации, школьница шла через дорогу справа налево и была в зоне действия «зебры». Из-за аварии ребенка пришлось госпитализировать, так как она получила серьезные травмы.

На женщину завели административное производство по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью). Теперь ей грозит штраф в размере до 5 или 25 тысяч рублей. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев аварии.

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