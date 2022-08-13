В столице Приморья пенсионерка скончалась от столкновения с поездом

Машинист пытался сделать все возможное, чтобы предотвратить трагедию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла в столице Приморья. Женщина столкнулась с поездом и умерла от полученных травм. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации представителей ведомства, случилось все 12 августа на 9283 километре пикета №3 станции Вторая речка – Первая речка ДВЖД. 78-летняя жительница Владивостока решила пересечь железнодорожные пути, вот только сделала она это, когда горел красный сигнал светофора. Машинист поезда пытался предотвратить наезд на женщину, но не смог. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Приморский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку и выясняет все обстоятельства ситуации.

Напомним, что в конце июля во Владивостоке произошла подобная трагедия: подростки попали под электричку, 12-летняя девочка скончалась. Подробности можно узнать в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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