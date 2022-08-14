Отвез четырех, вернулись десятки: рейс, отправившийся из Приморья, привез на Родину россиян

Наш корреспондент своими глазами увидел, как приморцы уплывали в Корею. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Впервые за два года жители Дальнего Востока прошли на пароме путь из столицы Приморья в Донгхэ и обратно. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», паром Eastern Dream (Восточная мечта) отправился из российской гавани в Корею 9 августа. Вернувшись накануне, 13 августа, на судне прибыли около 30 россиян, сообщили в Telegram-канале Трепанг ДВ.

Выяснилось, что паром увез всего четырех жителей-соотечественников, а обратным путем вернулись десятки человек. Прибывали по одиночке и семьями. Напомним, улететь в Корею и обратно прямым рейсом из России сейчас нельзя. Транзитные перелеты займут больше суток. Паром следует 22 часа.

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», стоимость билета начинается от 52 тысяч рублей. Дороговато, но стоит отметить, что круизы по ДФО с «президентскими условиями» варьируются в цене от 282 до 800 тысяч рублей. Корейские власти долго задерживали возобновление паромного сообщения с Россией по разным причинам. Ограничения, кстати, все еще в силе, но 10 августа приняли послабления, рассказали в DuWon Shipping. Так наши соотечественники смогли вернуться на родине.

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