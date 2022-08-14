Туда не суйтесь: «змейка» из машин по неизвестной причине образовалась на дороге в Приморье

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Irecommend_vdk

Многокилометровая пробка сковала дорогу на Русский остров во Владивостоке. Самый плотный затор фиксируют на улице Калинина – немудрено, ведь жители наверняка едут отдохнуть на пляжах острова в последний солнечный день перед затяжными дождями.

Движение, сообщают очевидцы, затруднено и на самом острова. Во-первых, на Калинина произошло несколько ДТП, во-вторых, на Русском ведут ремонтные работы. В то же время точная причина большой пробки еще уточняется. На 15:00, судя по онлайн-картам, пробка сохраняется в районе Окатовой и на самом Русском мосту. Трудное движение на Университетском проспекте.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о масштабном ремонте на мосту через пролив Босфор Восточный. Тогда работы сковали дорогу вплоть до полуострова Назимова. Подробности – в отдельном материале.

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