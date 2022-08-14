Покатался под кайфом, а девушка – в больницу? Ужасающая авария произошла в Приморье

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД Приморья

Ночь на 14 августа в Приморье омрачилось ужасным ДТП. Виновник, подчеркнули в ГИБДД, был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Почему решил вообще сесть за руль – неизвестно. Одно известно точно, девушка, в автомобиль которой врезался лихач, на больничной койке. Кадры с регистратора утекли в сеть.

О состоянии водителя Honda Shuttle не сообщается. Видимо, он не получил травм. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД Приморья

По информации ГИБДД, столкнулись автомобиль Toyota Prius и Honda Shuttle. ДТП попало на видеорегистратор потерпевшего и на камеру видеонаблюдения автомойки самообслуживания. Водитель последнего ехал в сторону автовокзала и не справился с управлением. В этот момент универсал Honda выскочил на встречную полосу, врезался в Toyota Prius. Девушка в нем ехала во Владивосток. 30-летнюю пострадавшую госпитализировали с ушибами, сотрясением головного мозга.

В момент ДТП девушка разговаривала по телефону – судя по всему, ехала к знакомым. На кадрах с видеорегистратора видно, что она отчетливо видела свет фар движущегося автомобиля, но тут он резко зарулил на «встречку». Девушка не успела даже договорить фразу и, тем более, среагировать.

Подчеркнуто, что водитель Honda Shuttle был не трезв. За такое правонарушение может грозить даже уголовный срок, а не только потеря прав. К счастью, девушка выживет, она в удовлетворительном состоянии.

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