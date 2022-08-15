Сильные дожди при температуре +29°C обрушились на Приморье

Во Владивостоке воздух прогреется до +22°C. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первый день новой рабочей недели, 15 августа, на юге Приморья отмечается сильный, а в некоторых района очень сильный дождь. На остальной территории края осадки небольшие. Ветер умеренный юго-восточных и восточных направления. Температура воздуха поднимется до +20…+29°C.

Во Владивостоке облачно, дожди, которые иногда будут усиливаться. Ветер юго-восточный умеренный. Столбики термометров в приморской столице покажут до +20…+22°C.

В Уссурийске облачно, небольшой, временами умеренный дождь, слабый ветер. Воздух прогреется до +20…+22°C.

В Находке облачно и дождливо, иногда осадки будут усиливаться, порывы ветра слабы. Температура воздуха поднимется до +22…+24°C.

По прогнозу синоптиков, наибольший удар стихии 15 и 16 августа обрушится на Владивосток, Находку и Хасанский район.

В ночь на 16 августа и днем этого же числа на юге-востоке края выпадет больше 50 миллиметров осадков.

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