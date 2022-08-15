В Приморье загорелась популярная закусочная

Иллюстрация из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 14 августа, в Находке загорелось здание закусочной «На озере» на Северном проспекте. Спасатели прибыли уже 7 минут после сообщения о возгорания, полученного в 13:35. Никто не пострадал, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Кровля закусочной была объята пламенем, а в сумме выгорело около 40 квадратных метров площади. Пожар удалось локализовать, а затем и устранить полностью. Причина, ущерб и последствия устанавливаются.

Место пожара. Фото: Telegram-канал suetanhk

– Всего в тушении были задействованы 4 единицы пожарной техники и 14 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе МЧС Приморья.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала сигнале тревоги в здании Международного аэропорта Владивосток. Людей эвакуировали, а позже редакции объяснили, что произошло. Пассажиры и гости знатно перепугались. А неделей ранее пожар окутал жилой дом во Владивостоке, эвакуировали 26 человек.

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