«Россети ФСК ЕЭС» модернизирует один из основных центров питания Владивостока

Фото: Россети ФСК ЕЭС

На подстанции 220 кВ «Волна» начался монтаж новейшего микропроцессорного оборудования системы релейной защиты и автоматики (РЗА). Это позволит к началу осенне-зимнего периода дополнительно повысить надежность работы объекта, что особенно важно для электроснабжения потребителей Владивостока, общей численностью свыше 600 тыс. человек.

Устройства релейной защиты и автоматики предназначены для защиты подстанционного оборудования и заходящих на подстанцию линий электропередачи от коротких замыканий. На подстанции 220 кВ «Волна» микропроцессорные панели РЗА отечественного производства придут на смену устаревшим электромеханическим устройствам. Всего будет заменено 39 шкафов. Новое оборудование компактнее ранее применяемых электромеханических аналогов и имеет длительный нормативный срок службы – 25 лет. Оно отличается непрерывной самодиагностикой, более оперативной реакцией на отклонения в контролируемом энергоузле, что позволит минимизировать риски аварийных ситуаций.

Одновременно на подстанции «Волна» ведутся работы по замене аккумуляторной батареи (АКБ). Новое отечественное оборудование отличается компактностью, простотой обслуживания и высокой надежностью при длительном сроке эксплуатации. В случае прекращения подачи электричества на объект батарея обеспечит бесперебойное питание устройств релейной защиты, связи и противоаварийной автоматики.

Мощность подстанции 220 кВ «Волна» составляет 330 МВА. Объект является основным питающим центром Владивостока и покрывает две трети его потребностей в электроэнергии. Подстанция обеспечивает электроснабжение заводов «Изумруд», «Варяг», «Дальприбор», «Дальполиметалл», а также объектов социальной инфраструктуры города.

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