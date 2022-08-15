Приморцев призвали к активным действиям из-за буйства коронавируса

Иллюстрация из архива КП. Фото: Оксана ЗУЙКО

Число заболевших COVID-19 в Приморье продолжает расти. За минувшие сутки на 15 августа заразились 399 человек – всего лишь на 7 жителей меньше, чем днем ранее, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В последний раз такой показатель наблюдали в апреле 2022 года, но тогда нагрузка на инфекционные центры и амбулатории как раз снижалась. На данный момент большая часть из них вернулась на семидневный режим работы.

Всего с начала пандемии зафиксировали 181 952 случая заражения, выздоровели 176 617 человек. Коронавирус унес жизни 1966 приморцев. Врачи призывают пройти ревакцинацию, уточнили в краевом минздраве. Сделать это лучше до сентября, чтобы подготовиться к осеннему сезону обострений респираторных заболеваний. С начала прошлой недели привились более 10 тысяч человек. Жители чаще обращаются в пункты вакцинации, однако Приморье все еще в желтой зоне по заболеваемости COVID-19, а коллективный иммунитет не сформирован.

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