Во Владивостоке появилось место, где будут бесплатно учить восточным единоборствам детей, в том числе и из детских домов

Торжественное открытие состоялось 14 августа. Фото: Максим Долбнин

В столице Дальнего Востока появилось новое пространство для развития восточных единоборств. Современный зал со всем необходимым для тренировок открыт для детей разных возрастов. Более того, занятия смогут посещать ребята из детских домов, а для оттачивания спортивных навыков в комплекс могут заглянуть профессионалы в мире спорта.

Торжественное открытие состоялось 14 августа. Инициатором проекта выступил клуб IPFC, именно он благодаря поддержке администрации Владивостока воплотил задумку в жизнь. Для подрастающего поколения обустроили зал, в котором есть все необходимое. От гантелей и турников, до силовых тренажеров и кончено же большого и мягкого татами-ринга с ограждениями.

– Все занятия будут проходить бесплатно для детей. Здесь будут проводиться тренировки по каратэ, тайскому боксу, джиу-джитсу, дзюдо и другим единоборствам. Отмечу, что проект этого зала главным образом задумывался для того, чтобы сюда могли приходить заниматься дети из детских домов, – рассказал президент клуба IPFC Евгений Чен.

Юные мастера каратэ продемонстрировали свои умения. Фото: Максим Долбнин

Первую тренировку юных спортсменов по киокушинкай (стиль каратэ) посетил мэр Владивостока. Константин Шестаков выступил с приветственным словом в честь открытия, а также поблагодарил организаторов проекта за внимание к развитию спорта в приморской столице.

– Я благодарю клуб IPFC за то, что они смогли воплотить в жизнь такой замечательный зал, в котором, я уверен, будут воспитывать чемпионов. Огромное спасибо за интерес к развитию восточных единоборств во Владивостоке, и надеюсь, что таких успешных проектов будет становиться только больше.

Юные мастера каратэ продемонстрировали свои умения и в этот же день начались занятия.

После торжественной речи мэра ребята сразу же приступили к занятиям. Фото: Максим Долбнин

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