Часть жителей Владивостока сутки сидит без горячей воды из-за хлынувшего фонтана

Сварочные работы продолжатся тогда, когда прекратятся дожди. Фото: telegram.com/vtoryakvdk.

Вечер воскресенья, 14 августа, у некоторых жителей Владивостока выдался не очень удачным. А все из-за потока горячей воды, хлынувшего из теплосетей в Советском районе.

Как рассказали владивостокцы в социальных сетях, в двух метрах от детской площадки на Бородинской, 45, хлынул фонтан горячей воды. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой МПВУ ВПЭС, чтобы узнать причины ЧП.

Как рассказали редакции, во Владивостоке многие теплосети изношенные, и, чтобы устранить прорывы, свищ (самопроизвольно образовавшееся сквозное отверстие в трубе или батарее отопления, через которое происходит утечка жидкости – прим. ред.) закрывают, и если труба старая, подают горячую воду под более сильным давлением и проверяют, есть ли рядом слабые участки.

– Возможно вчера сделав одну работу, ребята подали теплоноситель, и обнаружился новый порыв. Такое часто происходит с нашими изношенным сетями.

В пресс-службе добавили, что 14 августа перекрыли подачу воду, поэтому фонтан прекратился. 15 августа в районе Бородинской, 45, из-за ремонта отключены четыре жилых дома. Сварочные работы продолжатся тогда, когда наладится погода.

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