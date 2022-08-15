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Владивосток15 августа 2022 6:24

Зона торговли сувенирами и едой появится на верхней площадке стадиона «Авангард» во Владивостоке

Бизнесмены могут предложить свои проекты по благоустройству
Анастасия АЛЯМКИНА
Первый этап реконструкции стадиона почти завершен.

Первый этап реконструкции стадиона почти завершен.

Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на верхней площадке стадиона «Авангард» сделают новую благоустроенную зону с торговыми павильонами: у жителей и гостей города появится возможность приобрести сувениры, уличную еду или спортивную атрибутику. Как рассказали в администрации приморской столицы, бизнесмены могут сами разработать проекты по обустройству территории и реализовать их. Путем конкурса выберут лучшую идею для реализации.

В управлении физической культуры и спорта мэрии поделились, что первый этап реконструкции стадиона «Авангард» завершится в ближайшее время. Специалисты продолжают ремонтировать игровое поле, административно-бытовой корпус, ограждение, гаревую дорожку с ограждением. Параллельно с этим идет подготовка ко второй фазе, во время которой полностью заменят трибуны.

Как рассказал специалист управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Валерий Курочкин, на стадионе установили современную систему освещения. Благодаря ярким и мощным прожекторам играть и тренироваться можно будет не только днем, но и вечером.

Асфальтированную площадку, которая примыкает к улице Светланская, в будущем хотят благоустроить. Сейчас здесь находится парковка, а также стоят контейнеры для хранения техники, которую потом перенесут в новые боксы.

Проект благоустройства поможет сделать зону не только удобной для пешеходов, но и эстетичной и полезной. Территорию озеленят, обновят здесь асфальт, а также установят скамьи и малые архитектурные формы.

Свои проекты необходимо присылать по адресу электронной почты sport@vlc.ru с обязательной пометкой «Сквер на Авангарде».

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