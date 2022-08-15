Зона торговли сувенирами и едой появится на верхней площадке стадиона «Авангард» во Владивостоке

Первый этап реконструкции стадиона почти завершен. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на верхней площадке стадиона «Авангард» сделают новую благоустроенную зону с торговыми павильонами: у жителей и гостей города появится возможность приобрести сувениры, уличную еду или спортивную атрибутику. Как рассказали в администрации приморской столицы, бизнесмены могут сами разработать проекты по обустройству территории и реализовать их. Путем конкурса выберут лучшую идею для реализации.

В управлении физической культуры и спорта мэрии поделились, что первый этап реконструкции стадиона «Авангард» завершится в ближайшее время. Специалисты продолжают ремонтировать игровое поле, административно-бытовой корпус, ограждение, гаревую дорожку с ограждением. Параллельно с этим идет подготовка ко второй фазе, во время которой полностью заменят трибуны.

Как рассказал специалист управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Валерий Курочкин, на стадионе установили современную систему освещения. Благодаря ярким и мощным прожекторам играть и тренироваться можно будет не только днем, но и вечером.

Асфальтированную площадку, которая примыкает к улице Светланская, в будущем хотят благоустроить. Сейчас здесь находится парковка, а также стоят контейнеры для хранения техники, которую потом перенесут в новые боксы.

Проект благоустройства поможет сделать зону не только удобной для пешеходов, но и эстетичной и полезной. Территорию озеленят, обновят здесь асфальт, а также установят скамьи и малые архитектурные формы.

Свои проекты необходимо присылать по адресу электронной почты sport@vlc.ru с обязательной пометкой «Сквер на Авангарде».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Авангард» выходит на передовую: специалисты рассказали, как во Владивостоке омолаживают 75-летний стадион

Первый этап реконструкции спидвейного стадиона «Авангард» в столице Приморья завершится в срок (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.