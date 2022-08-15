На популярной трассе во Владивостоке изменили скоростной режим

Водителей просят быть внимательными на дорогах. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на участке дороги от «Окатовой» до «Восточной верфи» установили новый скоростной режим. Теперь максимальная скорость не 60, а 50 километров в час. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Как поделились специалисты управления дорог мэрии, по результатам мониторинга сотрудников ГИБДД, участок от остановки «Окатовая» до «Восточной верфи» вошел в число очагов аварийности. По больше части ДТП здесь происходят из-за превышения скорости, именно поэтому ее решили ограничить в обоих направлениях дороги.

Кстати, сотрудники муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» приступили к монтажу новых дорожных знаков. А водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдаться новый скоростной режим.

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