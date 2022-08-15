Массовым праздником на берегу моря «Восточный Порт» отметил Всероссийский день физкультурника

Фото: АО «Восточный Порт»

Работники компании АО «Восточный Порт» и волонтеры Фонда «Восточный Порт» сегодня присоединились к празднованию Всероссийского дня физкультурника. Массовая акция на берегу бухты Врангеля собрала десятки жителей одноименного поселка – любителей активного отдыха, которые принимали участие в «Зарядке чемпионов», развлечениях и традиционном для «восточников» морском субботнике.

Впервые мероприятие подобного формата состоялось летом минувшего года по инициативе Людмилы Петровны Смоляковой – известной приморской пловчихи, многократного победителя российских и международных соревнований по зимнему плаванию, Почетного жителя Находки, члена Попечительского Совета Фонда «Восточный Порт».

АО «Восточный Порт»

Праздник открыла церемония награждения активистов. Благодарности Фонда «Восточный Порт» за популяризацию во Врангеле физкультуры и спорта были вручены Светлане Денисовой, Тамаре Сайфуллиной, Людмиле Смоляковой и клубу «Активное долголетие».

АО «Восточный Порт»

Затем эстафета перешла к бодрой «Зарядке чемпионов», которую для молодёжи и взрослых провели фитнес-тренер Оксана Мазуренко и мастер спорта международного класса по тхэквондо, многократный победитель и призёр российских и мировых первенств Дмитрий Пегай.

Кульминацией мероприятия стал морской субботник на пляже Прикумск – дружно и под ритмичную музыку участники акции очистили от бытового мусора популярное место отдыха.

Стоит отметить, что Всесоюзный День физкультурника официально был введен в праздничный календарь страны в 1980 году, однако впервые его отметили гораздо раньше, в 1939-м, массовыми выступлениями спортивных обществ и коллективов физкультуры. В современной России этот праздник отмечают не только спортсмены-профессионалы, но и все любители здорового образа жизни.

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