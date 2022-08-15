Почти палатки снес: на одном из популярных приморских пляжей произошло жесткое ДТП

ФОТО: ТК pogoda_25_region

Легковой автомобиль протаранил джип на высокой скорости в приморской бухте Бойсмана. Toyota Kluger врезался в Nissan Notе прямо на глазах отдыхающих, сообщают очевидцы.

В социальных сетях появились фотографии жесткой аварии посреди популярного пляжа Приморья. На изображении видно, как в гуще палаток стоят два разбитых автомобиля. Nissan Notе серьезно пострадал от влетевшего в него джипа. Правая часть машины разрушилась, на дверях образовались вмятины.

Уточняется, что пострадавших в аварии не оказалось. Также появилась информация, что за рулем Toyota Kluger находился несовершеннолетний.

«КП – Владивосток» обратилась в Приморское управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения за комментариями.

Напомним, ранее издание писало о ДТП со смертельным исходом, которое произошло во Владивостоке. На виновника аварии завели уголовное дело.

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