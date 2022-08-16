Прохладная погода ожидается в Приморье 16 августа

Во Владивостоке воздух прогреется до +26°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 16 августа, в Приморье ожидаются небольшие и умеренные осадки, в некоторых районах грозы. Ветер северный умеренный. Температура воздуха поднимется до +15…+28°C.

Во Владивостоке переменная облачность, ветер умеренный северо-западных направлений. Столбики термометров покажут до +24…+26°C.

В Уссурийске переменная облачность, ветер умеренный северный. Воздух прогреется до +25…+27°C.

В Находке переменная облачность, в первой половине дня ожидается дождь. Порывы ветра слабые. Температура воздуха поднимется до +23…+25°C.

Напомним, что уже известно, чего ожидать от погоды в Приморье во второй половине августа. Согласно прогнозу синоптиков, дожди вновь накроют край в пятницу, 19 августа, но выходные пройдут без осадков. Дожди также могут пойти в ночь с 23 по 24 августа. С 15 по 21 число максимальная температура воздуха в крае поднимется до +28°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.