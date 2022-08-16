«Россети ФСК ЕЭС» завершила основные ремонтные работы на ЛЭП Приморского энергетического кольца

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Дальневосточная – Владивосток» составляет 95 километров. Фото: пресс служба «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Востока.

Комплекс ремонтных работ проведен на линии электропередачи 500 кВ «Дальневосточная – Владивосток» в Приморском крае. В результате повышена надежность электроснабжения потребителей южных районов Приморского края, включая жителей столицы региона - города Владивостока.

На ЛЭП усилены фундаменты опор путем обваловки дополнительным грунтом. Для повышения грозоупорности линии произведен ремонт грозотроса, контуров заземления, проведена регулировка искровых промежутков разрядных рогов. При верховых осмотрах проверены крепления провода и троса в зажимах; для уменьшения колебаний проводов из-за ветра и перепада температур заменены гасители вибрации.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Дальневосточная – Владивосток» составляет 95 километров. ЛЭП является важным звеном кольцевой схемы электроснабжения Приморского края – уникальной инфраструктурной системы, включающей в себя пять питающих центров и линии электропередачи общей протяженностью 1039 километров.

Приморское энергокольцо обеспечивает надежное электроснабжение потребителей, в том числе резидентов территорий опережающего развития «Надеждинский» и «Большой Камень», порта «Козьмино» – конечной точки нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

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