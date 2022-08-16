Ежедневная заболеваемость коронавирусом в Приморье перевалила за 400 человек

Справились с болезнью 190 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб обновил статистику по заболеваемости коронавирусом. По новым данным на 16 августа, в Приморье 424 жителя заразились COVID-19. 190 человек смогли побороть недуг, еще 3318 приморцев находятся на амбулаторном лечении.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 182 376 жителей. Справиться же с ним смогли 176 897 приморцев.

Как рассказали в краевом министерстве здравоохранения, ежедневно в амбулаторно инфекционные центры в крупных городах обращаются около 160 человек, хотя еще три недели назад в медучреждения приходили 80 человек.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов отметил, что одновременное заболевание коронавирусом и гриппом может повысить риск развития неблагоприятных исходов. Поэтому необходимо не только ревакцинироваться против COVID-19, но и привиться от гриппа.

Напомним, что Дальневосточный федеральный университет из-за роста заболеваемости вернул масочный режим.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.