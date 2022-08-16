Кадрами аварии приморцы поделились в социальных сетях. Фото: telegram.com/svodka25.

Жесткое ДТП ранним утром 16 августа произошло во Владивостоке. По информации очевидцев, пострадали два человека.

Как рассказали жители приморской столицы в социальных сетях, авария случилась в районе дома №103б на проспекте 100-летия Владивостока. Водитель Toyota Prius не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Кадры по-настоящему пугают: из-за столкновения автомобиль размотало, а его части лежат на дороге. По словам приморцев, двух человек госпитализировали.

– Когда я проезжала мимо этого ДТП, у меня дыхание остановилось от увиденного, страшно до ужаса было, – пишут очевидцы.

Напомним, что на проспекте 100-летия Владивостока не так давно случилась авария со смертельным исходом, на виновника завели уголовное дело.

А 15 августа в бухте Бойсмана Toyota Kluger врезался в Nissan Notе. По словам приморцев, из-за аварии никто не пострадал, а внедорожником управлял несовершеннолетний.

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