В Приморье мужчина до смерти избил знакомого руками и ногами

Убийство произошло в Находке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Находке мужчина за убийство своего знакомого проведет 10 лет в исправительной колонии особого режима. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Как рассказали представители ведомства, произошло все в октябре 2021 года. Между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. Во время ссоры он бил товарища кулаками и ногами по голове, из-за чего приморец скончался.

Находкинский суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В качестве наказания ему назначили 10 лет лишения свободы, отбывать срок приморец будет в исправительной колонии особого режима.

Подобная ситуация происходила в Спасске-Дальнем. Женщина до смерти забила своего знакомого ногами из-за того, что тот лег на ее кровать.

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