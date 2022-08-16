Вместе с мякотью арбуза жители Приморья могли съесть опасного паразита

Арбузы принадлежат приморскому производителю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одна из приятных вещей летом – наедаться сочным ярко-красным арбузом. Вот только иногда любимый продукт может содержать в себе страшных паразитов. Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, в свежих плодах специалисты обнаружили гельминтов.

Экспертов Приморской межобластной ветеринарной лаборатории попросили проверить качестве арбузов от краевого производителя. Результаты оказались плачевными, исследования показали нарушения технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Оказалось, что в плодах находятся яйца гельминтов.

Как рассказали в ведомстве, это могло произойти из-за использования органических удобрений. Яйца этих паразитов зачастую обитают в почве и наиболее активно развиваются весной, летом и осенью.

Напомним, что не так давно в говядине специалисты обнаружили бактерии листерии, которые выживают даже в замороженных продуктах.

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