Приморский губернатор занял 24 место в медиарейтинге глав регионов РФ

Рейтинг строился на основе 78 тысяч источников. Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Приморья Олег Кожемяко занял 24 позицию в рейтинге глав регионов России за июль 2022 года. Согласно исследованию системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия», фигура главы упоминалась в СМИ 5 тысяч 245 раз.

В результате измерений информационного поля МедиаИндекс Олега Кожемяко достиг показателя в 30 684,7. Данная цифра позволяет оценить эффективность PR-команды руководителя края. Она формируется из трёх показателей: индекс цитируемости, характер упоминания и заметность сообщения.

Первые три места в топе достались мэру Москвы Сергею Собянину (42 тысячи сообщений; МедиаИндекс: 234 354,6), главе Московской области Андрею Воробьеву (38 тысяч; 199 402,2) и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову (12 тысяч; 172 481,5).

Отметим, что рейтинг строился на основе 78 тысяч источников из базы системы «Медиалогия». Среди них такие средства массовой информации как ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

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