В ДВФУ заявили, что вводят масочный режим только для сотрудников в рамках подготовки к ВЭФ

Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пресс-службе Дальневосточного федерального университета заявили, что действительно вводят масочный режим, но только для сотрудников вуза и работников подрядных организаций, занимающихся подготовкой к VII Восточному экономическому форуму.

Ранее появилась информация, что ограничения касаются всех. Администраторы корпусов подтвердили «КП», что маски обязаны будут носить студенты кампуса, а гостям и вовсе ограничат доступ. Позже уточнилось, что на самом деле городские общежития нововведение не затронет, а теперь в пресс-службе привели новое объяснение:

– В монтажных работах и благоустройстве кампуса задействовано большое количество сотрудников, в том числе сторонних организаций. Оперативный штаб ДВФУ по контролю за нераспространением коронавирусной инфекции рекомендовал усилить противоэпидемиологические меры на территории кампуса для сотрудников университета, задействованных в организации ВЭФ - 2022. Данная рекомендация касается только сотрудников университета, а не студентов. <...> Ведется плановая ревакцинация персонала, – уточнили в дирекции ДВФУ.

Оказалось, что ограничения вводит именно Дирекция Восточного экономического форума. Новость, в основном, тиражировали каналы студенческих общежитий. Однако даже в городских корпусах распечатали «разъясняющие документы» о возврате масочного режима. Вероятно, указ был «спущен сверху», а затем его скорректировали.

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