Новая дорога перед 2023 годом появится во Владивостоке

Ширина дороги составит шесть метров. Фото: Администрация Владивостока

В 2022 году во Владивостоке от улицы Русская до Майора Филипова отремонтируют дорогу. По просьбе жителей приморской столицы на участке появится асфальтированные проезд с тротуаром. Протяженность пути до жилого комплекса «Изумрудный» составит около 1,2 километра. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Как поделились в мэрии, разработка проектной документации для строительства дороги еще в процессе. На участке от Русской до ЖК «Изумрудный» построят двухполосную асфальтированную дорогу и тротуары, а кроме это две остановки, систему ливневой канализации, также проведут наружное освещение. Специалисты учтут возможность расширить проезжую часть на участке примыкания пути к улице Русская, чтобы избежать разработки новых проектных документов.

В администрации добавили, что сейчас на участке ведутся подготовительные работы. Двухполосную дорогу шириной в шесть метров планируют обустроить полностью к декабрю. Поэтому на время проведения работ автолюбителей Владивостока просят не мешать ремонту и не парковать машины вдоль участка.

Напомним, что дорогу от проспекта Красного Знамени до Котельникова ждет масштабная реконструкция.

Также нельзя забывать, что подземные переходы в центре приморской столицы решили обновить. Первый этап работ пройдет на пересечении Светланской и Океанского перехода, а следующий – на пересечении Светланской и Алеутской. Ремонт должен завершиться до конца октября. Специалисты не только покрасят потолки, но и смонтируют водоприемные лотки и решетки, оштукатурят поверхность и сделают покрытие и тротуарной плитки.

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