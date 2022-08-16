Небесные разборки: в самолете, вылетевшем из приморской столицы, произошла громкая сцена

Утихомирить дебошира пытались стюардессы и пилот. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Пассажир утреннего рейса SU 5600 Владивосток-Хабаровск прославился в социальных сетях. Вот только слава пришла недобрая. А все потому что 16 августа мужчина в бизнес-классе переборщил со спиртными напитками и устроил громкую сцену. Видеозапись инцидента быстро облетела социальные сети. Утихомирить разбушевавшегося клиента пытались, как стюардессы, так и пассажиры. По словам очевидцев, даже пилоту пришлось вмешаться.

Судя по записи, не помогали ни просьбы сесть на место, ни наставления успокоиться. Герой видео – мужчина в кепке, пытался тщетно в кого-то вцепиться, но бортпроводницы не давали ему это сделать. Из-за нервного пассажира, людям пришлось просидеть в самолете еще полчаса, пока не подъехала полиция и не забрала зачинщика конфликта.

В пресс-службе транспортной полиции корреспонденту «КП» - «Хабаровск» рассказали, из-за того, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения допросить его удалось далеко не сразу.

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