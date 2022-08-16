Псевдо-гадалка из Владивостока напугала пенсионерку порчей и заработала полмиллиона рублей

Пенсионерка отдала незнакомце 470 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Очень часто жертвами мошенников становятся пожилые люди, так как к ним проще втереться в доверие или запугать. Что и произошло с жительницей Владивостока: незнакомка на улице рассказала, что на женщину навели порчу, но ее можно снять и, естественно, не за просто так, а за полмиллиона рублей. Об этом случае рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

Как рассказали представители ведомства, пенсионерка шла в поликлинику и на улице к ней подошла «гадалка», которая заявила, что на женщину навели порчу. Снять ее можно, но в обмен на деньги. Испугавшись, 89-летняя жительница приморской столицы поспешила домой, а после передала мошеннице 470 тысяч рублей.

Следователи полиции завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Теперь аферистке грозит либо штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас ее разыскивают для задержания.

Сотрудники полиции напоминают, как не попасть на уловку подобных мошенников: не стоит разговаривать с незнакомцами, особенно когда они затрагивают темы здоровья или порчи, и тем более не пускайте посторонних в свой дом.

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