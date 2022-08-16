Во Владивостоке отремонтируют большой участок дорог

По словам специалистов, работы займут примерно три дня. Фото: Правительство Приморского края

В ночь на 17 августа бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) начнут во Владивостоке ремонт на участке от Золотого моста в сторону Русского острова, а также на улице Фастовской. Предварительно будут подготовлены «карты», по которым дорожники определят участки, где уложат новый асфальт.

По словам специалистов, работы займут примерно три дня и проводить их будут только в ночное время, дабы не мешать водителям. Жителей и гостей города просят быть внимательными при передвижении на участках, где ведется ремонт.

– На Фастовской отремонтируем участок от Мариинского театра до пересечения с Черёмуховой. Здесь предстоит заменить плиты перекрытий на сетях ливневой канализации и уложить новый асфальт. Работы займут около недели, – отметили в СГТ.

Отметим, что привлеченные дорожные компании и бригады муниципального предприятия продолжают устранять ямы и неровности во всех районах Владивостока. Благоустройство затронуло уже такие улицы, как Луговая, Фадеева, Котельникова, Жигура, Баляева, Русская, и другие.

Помимо этого, в городе делают комплексный ремонт дорог. 29 участков в этом году ремонтируют за счет субсидии и городского бюджета. Еще три улицы – Калинина, Давыдова и Нейбута – в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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