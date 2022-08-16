Александр Пушкин «поселился» на улице во Владивостоке, названной в его честь

Раньше улица Пушкинская называлась иначе. Фото: Ольга КОСТЕНКО

На одном из зданий на улице Пушкинская во Владивостоке появился черно-белый рисунок Александра Сергеевича.

Рисунок заметил один из читателей «Комсомольской правды – Владивосток». Нельзя не узнать поэта в этом портрете. Возможно, этот дом станет новым центром притяжения для любителей фотографий, а также местной достопримечательностью.

Раньше у улицы Пушкинской было совершенно иное название – Госпитальная. Но ее решили переименовать, когда в 1887 году исполнилось 50 лет со дня смерти классика, чтобы увековечить его имя.

В приморской столице не мало вещей и мест, связанных с поэтом: театр, дом имени Пушкина, кафе, даже известный жителям и гостям города Покровский парк напрямую ассоциируется с классиком. Обо всех исторических фактах в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке рассказала экскурсовод Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Лариса Дударская.

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