Во Владивостоке перекроют несколько улиц для проведения «Тигриного форума»

Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль «Я, МЫ, ТИГР» начнется во Владивостоке 4 сентября, в канун Международного форума по сохранению популяции тигров. Из-за масштабного фестиваля во Владивостоке перекроют несколько улиц. Как писала «КП – Владивосток», на Светланской развернут сцену. Подробности приводим из постановления мэрии.

Машины не пустят на участок Корабельной Набережной, 1, до Петра Великого, 1. Ограничат парковку и движение по Светланской, 1, до Светланской, 11 с 8 до 23 часов 4 сентября. Объезд организуют по Светланской, Корабельной Набережной, Тигровой, Алеутской, Морской, Пограничной.

Напомним, в этот день в дальневосточной столице развернут несколько площадок, в городе запустят «тигриные» автобусы. Предварительную программу можно прочесть в отдельном материале «КП». Напомним, впервые за 12 лет специалисты вновь подсчитали популяцию амурского тигра. В Приморье природоохранной работой в этом направлении занимается Центр «Амурский тигр».

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