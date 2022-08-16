Жуткую аварию на проспекте 100-летия Владивостока проверяет полиция

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД Приморья

На проспекте 100-летия Владивостока, как уже писала «КП», минувшим утром 16 августа перевернулся автомобиль. Оказалось, что водитель не справился с управлением: госпитализировали мужчину и его пассажирку. Детали сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД Приморья.

Авария случилась в районе дома №103б на проспекте. Водитель Toyota Prius не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Степень ущерба еще предстоит оценить, кстати, машину от удара и вовсе разорвало на части. Двигалась иномарка в направлении Некрасовской: нельзя точно сказать, кто именно был за рулем.

– В результате автоаварии пострадали 39-летняя женщина и 30-летний мужчина. Обоих госпитализировали. Устанавливается, кто находился за рулем в момент автоаварии. У пострадавших взяты расширенные анализы крови для выявления состояния опьянения, – уточнили в пресс-службе.

По результатам проверки будет принято решение. Возможно, что того, кто оказался за рулем в злосчастное утро, привлекут и к уголовной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как юноша пытался украсть из интернет-магазина вещей на 60 тысяч рублей. У него не получилось.

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