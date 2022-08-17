Юрий Трутнев проверит ТОРы и ДВФУ в рабочей поездке по Приморью

Юрий Трутнев, архивные кадры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая поездка зампредседателя правительста и полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке пройдет 17-19 августа. Юрий Трутнев проверит ход строительства жилых объектов и социальной инфраструктуры для работников судостроительного комплекса «Звезда», посетит предприятия приморских ТОР «Большой Камень» и «Надеждинская», сообщили в пресс-службе полпреда.

Часть рабочей поездки посвящена подготовке к проведению VII Восточного экономического форума. В частности, Юрий Трутнев проведёт осмотр павильонов выставки «Улица Дальнего Востока», помещений кампуса ДВФУ. Также вице-премьер ознакомится с готовностью Владивостока к приёму участников и гостей ВЭФ-2022.

В последний раз в край Трутнев приезжал в июне 2022 года, чтобы посетить Медиасаммит и проверить работу преференциальных режимов. Там же он анонсировал появление трансграничных ТОСЭРов на границе с КНР.

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