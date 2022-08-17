Приморский заключенный отдаст еще пять лет тюрьме за опрометчивый проступок

Иллюстрация архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из колонии в Уссурийске сбежал 43-летний преступник. Ему грозило лишение свободы на 14 лет, однако ночью в апреле 2022 года мужчина решился на опрометчивый проступок, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Теперь по факту побега из ИК-41 Уссурийска ему грозит новый уголовный срок на пять лет лишения свободы. Приговором, конечно, могут стать и принудительные работы. Поймали беглеца на станции Ружино в Лесозаводском городском округе. Уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительный акт и отправила уголовное дело в местный суд. 14 лет в тюрьме мужчине дали за убийство, теперь прибавилась статья за побег.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в том же ИК-41 заключенные создают детские игрушки: паровозики, вагончики и скамейки. Продукцией снабдят детские сады региона. Подробности в отдельном материале.

Напомним, в селе Дзержинское из КП-37 сбежал еще один заключенный 15 июля 2022 года, сообщали в ГУФСИН РФ по Приморскому краю. Мужчине около 28 лет, высокий, полный, глаза и волосы темные. Шрам на правой руке между большим и указательным пальцем от сведения татуировки. Ведомство просит отозваться всех, кому известно что-либо о его местонахождении.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.