Чемоданы обратно: приморцы обсуждают скандальные новости об известном месте отдыха

Иллюстрация из архива КП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Приморцы заразились ротавирусной инфекцией на популярном пляже во Владивостоке – Шаморе. Неизвестно, от чего именно у жителей развился кишечный вирус, но так или иначе подарочек с отдыха не самый приятный. Об этом потерпевшие рассказали в соцсетях.

Вирус диагностировали у двоих детей и взрослого. Приморцы подчеркивают, что ничего не ели – только купались.

– Вся семья лежит пластом. Только купались, и вот результат. Приезжали на полдня.

Местные в комментариях рассуждают, что могло вызвать инфекционную болезнь. Некоторые сетуют на стоки, которые сливают в море. Мол, и пахнет в популярной бухте туалетом. Другие придерживаются мнения, что качество воды не при чем. Однако большинство подчеркивают, что лучше в бухту Лазурную не ездить.

Напомним, несмотря на рассуждения о качестве воды, не купаться сейчас лучше по другой причине. В Приморье продолжаются отбойные течения – более 20 людей погибли на пляжах региона с начала лета 2022 года. Берегите себя.

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