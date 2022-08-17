Прививку от вируса сделали 1 125 808 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб Приморья опубликовал новую статистику по уровню заболеваемости коронавирусом. По данным на 17 августа, COVID-19 обнаружили у 444 жителей. За все время существования пандемии заразились 182 820 человек.

За прошедшие сутки справиться с вирусом смогли 266 приморцев. Всего выздоровели 177 073 человека. Случаи смерти от COVID-19 не зафиксированы. В общей сложности болезнь унесла 1 966 жизней.

За сутки количество привитых приморцев выросло на 2 520, вакцину от коронавируса жители края сделали 1 125 808 раз.

Напомним, что каждый день в амбулаторно инфекционные центры Приморья обращаются около 160 человек. Жителям рекомендуют делать прививку не только от COVID-19, но и от гриппа.

Дальневосточный федеральный университет возобновил обязательное ношение масок, но не для студентов, а пока что только для сотрудников вуза и работников подрядных организаций, которые занимаются подготовкой к VII Восточному экономическому форуму. Эти же меры приняли и в подразделениях РЖД на дальневосточной железной дороге.

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