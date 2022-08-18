Во Владивостоке потеплеет до +26°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 18 августа, осадки в Приморье не ожидаются, утром на некоторые районы опустится туман. Ветер умеренный южных направлений. Температура воздуха поднимется до +25…+30°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный юго-восточный. Столбики термометров покажут до +24…+26°C, в пригороде до +29°C.

В Уссурийске облачно и без осадков. Слабый южный ветер, во второй половине дня порывы усилятся. Воздух прогреется до +27…+29°C.

В Находке переменная облачность, дожди не ожидаются. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха достигнет +27…+29°C.

Напомним, что синоптики предсказали неустойчивую погоду в Приморье на предстоящие выходные, 20 и 21 августа. Из-за хабаровского циклона осадки различной интенсивности обрушатся на край в ночь на 20 августа. Днем дожди прекратятся, но сохранятся на севере края.

В ночь на 21 августа в северных районах дожди сохранятся, а во второй половине дня обрушатся на запад Приморья.

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