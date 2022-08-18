Всего болезнь обнаружили у 183 305 жителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в Приморье вновь увеличилось. По данным регионального оперштаба, COVID-19 обнаружили у 485 человек. За все время существования пандемии болезнь подхватили 183 305 жителей.

За 24 часа вирус побороли 468 приморцев, всего выздоровели 177 541 человек. По информации пресс-службы краевого правительства, амбулаторное лечение проходят 3,5 тысячи жителей.

Приморцы сделали прививку от COVID-19 1 128 758 раз. За сутки вакцинировались 3613 человек. Как рассказали в правительстве, в крае есть больше 113 тысяч доз отечественных лекарств.

Эксперты Роспотребнадзора прогнозируют подъем уровня заболевания на осенний период. По словам специалистов, это связано с тем, что люди начнут возвращаться из отпусков, а у школьников и студентов начнутся занятия.

Чтобы обезопасить себя, своих близких и сформировать иммунитет против коронавируса, необходимо пройти вакцинацию. Сделать это можно в поликлиниках или мобильных пунктах, взяв с собой паспорт, полис и снилс.

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