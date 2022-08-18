Одной из погибших было 14 лет. Фото: telegram.com/svodka25.

Страшное ДТП произошло в Приморье минувшим вечером. Из-за аварии не только пострадали две машины, но и погибли пять человек. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

По информации ведомства, ДТП случилось на 642 километре автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток в Михайловском районе.

Как рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, Toyota Corolla Spaсio управляла 39-летняя жительница Приморья, стаж вождения которой составляет меньше двух лет. В салоне были и другие пассажиры: 14-летняя девочка, 63-летняя женщина и 43-летний мужчина. Семья направлялась из Владивостока в сторону Хабаровска, в какой-то момент автоледи выехала на встречную полосу, в итоге ее машина столкнулась с Toyota Hiace.

– По информации, полученной от очевидцев происшествия, до столкновения транспортных средств водитель автомобиля Toyota Hiace допустил выезд на полосу Toyota Corolla Spaсio, что и спровоцировало попытку женщины уйти от столкновения путем выезда на встречную полосу, – поделились представители ведомства.

Из-за столкновения серьезно пострадали автомобили, от них не осталось живого места. Но самое ужасное, что погибли пять человек: водитель и пассажиры Toyota Corolla Spaсio, а также женщина, находившаяся в салоне Toyota Hiace. Выжившего мужчину госпитализировали.

Следственные подразделения отдела полиции Михайловского района завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы.

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