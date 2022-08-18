Необычную детскую площадку для юных жителей Владивостока построили на одной из набережных

Новая площадка понравилась юным владивостокцам. Фото: Администрация Владивостока

На набережной на Татарской во Владивостоке продолжается второй этап благоустройства. Уже завершена установка спортивного оборудования, ведется монтаж павильона медпункта. Также здесь появилась игровая площадка в форме самолета, юным владивостокцам она понравилась больше всего. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.

По словам представителей Дирекции общественных пространств, детская площадка не просто так напоминает самолет. Дело в том, что в 30-х годах в районе Второй Речки находился аэродром, а улица Русская была взлетно-посадочной полосой.

В прошлом году на набережной на Татарской установили гамаки, раздевалки, спасательные вышки, детская площадка, освещение, навесы и пешеходную зону.

Второй этап благоустройства продолжается и на набережной в районе Второй Речки. Здесь построили большой амфитеатр с видом на море и обустроили зону парковки. В будущем у входа появится площадка для сборы твердых бытовых отходов с навесом и павильон туалета с кабинкой для маломобильных гостей, которую совместят с комнатой матери и ребенка.

Напомним, что набережная Спортивной гавани в будущем тоже может претерпеть изменения. Как поделился глава приморской столицы Константин Шестаков, территорию хотят сделать похожей на бухту Теляковского, где есть красивые сосны. А саму набережную хотят продлить от ТОФ до Татарки.

И не будем забывать про «Тропу здоровья», которая появилась во Владивостоке в 2015 году. «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о том, в каком сейчас состоянии находится беговая зона и какие изменения ее ждут.

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