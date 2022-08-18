Трутнев высоко оценил решения по «Хаяттам» в Приморье

Vladivostok Grand Hotel and SPA готов тестово открыться перед ВЭФ. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев осмотрел готовый к тестовому запуску отель Vladivostok Grand Hotel and SPA. Гостиница откроет двери для гостей VII Восточного экономического форума во Владивостоке в начале сентября.

– Я думаю, что нет неразрешимых задач. Как в случае с гостиницей: казалось, что это никогда не доделают. Я помню количество проблем, которые мне называли. «Неправильно построен, несогласованные сети, испорченная мебель» – рассказывали о разном. Хочу поклониться перед президентом России Владимиром Путиным, решение которого позволило достроить эти гостиницы, – сказал Юрий Трутнев.

Напомним, в четверг, 18 августа, полпред осмотрел достроенный отель и сейчас находится на Улице Дальнего Востока в ДВФУ. Проверяет готовность кампуса к ВЭФ. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что полпреду представили идею того, как из Арсеньева сделать туристический кластер.

Многострадальный недострой для владивостокцев стал притчей во языцех – его возводили с 2010 года. Мешали различные проблемы: то подрядчик, то инженерные тонкости. При содействии губернатора региона и администрации президента резонансную стройку удалось завершить. Оператором является «Отель Менеджмент», партнер управляющей компании АО МГК «Золотой Рог».

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