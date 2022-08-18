Прокуратура Приморья заинтересовалась аварией, из-за которой погибли пять человек

В аварии выжил только один человек. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье прокуратура Михайловского района проконтролирует расследование гибели пятерых человек. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, вечером 17 августа водитель Toyota Hiace выехал на встречную полосу, по которой ехал автомобиль Toyota Corolla Spaciо, из-за чего машины столкнулись друг с другом.

В аварии погибли пять человек: 39-летняя женщина, управляющая компактвэном, 14-летняя девочка и два взрослые 43 и 63 лет, также скончалась пассажирка Toyota Hiace.

Из-за ДТП завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего и примет окончательное решение.

Напомним, что в этой аварии выжил только водитель Toyota Hiace, мужчину госпитализировали.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.