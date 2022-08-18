Дожди обрушатся на Приморье в пятницу, 19 августа

Уровень воды в некоторых реках может подняться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 19 августа, ожидается ухудшение погоды в Приморье. Как рассказали синоптики портала «Примпогода», жителям края стоит готовиться к дождям.

Дожди пройдут в некоторых районах в ночь на 19 августа. Столбики термометров покажут +15…+21°С, а на востоке края будет прохладнее, температура воздуха здесь достигнет всего лишь +10…+14°С.

Днем осадки распространятся на большую территорию Приморья, также увеличится их интенсивность. На западе края задует южный ветер. Воздух прогреется до +21…+29°С.

Из-за осадков велика вероятность, что уровень воды в реках поднимется на 0,1-0,4 метра, в отдельных районах на 0,5-0,2 метра.

Во Владивостоке в ночь на 19 августа ожидается облачность, а столбики термометров покажут +19…+21°С. Осадки в приморской столице начнутся утром. Днем дождь продолжится, задует сильный юго-восточный ветер, его порывы достигнут 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +24…+26°С.

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