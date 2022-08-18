В бухте Шамора потерялся оставленный без присмотра ребенок

Ребенок заблудился из-за большого потока людей. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье сотрудники полиции помогли маленькому мальчику (на вид ему 4-5 лет) найти своих родителей. Как рассказал потеряшка, на пляж бухты Шамора он приехал вместе с родителями, в какой-то момент мама уснула, а отец куда-то отлучился. Ребенок решил поиграть возле воды, а потом не мог найти дорогу обратно, так как запутался из-за большого количества отдыхающих.

В пресс-службе УМВД поделились, что люди помогали мальчику найти своих родителей, но безуспешно. Тогда приморцы решили обратиться к специалистам. Лейтенанты полиции Александр Левин, Денис Пивоваров и Владимир Чопенко выслушали отдыхающих, а после посадили ребенка в патрульную машину.

Лейтенанты полиции, которые вернули мальчика родителям. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Двое полицейских пошли к вышке спасателей на первом пляже, осмотрели территорию с высоты, но так и не смогли найти хоть какую-то зацепку. Вместе с мальчиком сотрудники ведомства смогли восстановить его маршрут и вернуть ребенка родителям. Маму обнаружили в районе третьего пляжа бухты. А чуть позже для разбирательства прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних

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