Пятый «Тихоокеанский рубеж» стартовал в детском оздоровительном лагере «Восточного Порта»

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

В Приморье в пятый раз подряд проходят летние учебно-тренировочные сборы (УТС) спортивного лагеря «Тихоокеанский рубеж». И уже в третий раз любителей контактных видов спорта и боевых искусств принимает находкинский культурно-оздоровительный центр «Шепалово». Из регионов Дальнего Востока – Приморского и Хабаровского краев, Магаданской и Амурской областей – к живописным берегам бухты Шепалова приехали около 400 участников, большинство из них – дети от 6 до 18 лет.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

По традиции программа «Тихоокеанского рубежа» представлена разными видами единоборств: армейским рукопашным боем, всестилевым карате и ММА (смешанными боевыми искусствами). Тренировки и мастер-классы проводятся под руководством именитых наставников – среди них такие известные спортсмены, как Илья Максимов, мастер спорта международного класса по боксу, чемпион мира в соревнованиях под эгидой MFP (Федерации современного панкратиона), Андрей Ануфриев, мастер спорта международного класса по полноконтактному карате, Анжело Мурило Альварес де Акино, обладатель черного пояса по-бразильскому джиу-джитсу и другие не менее титулованные профессионалы.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Помимо тренировок и спаррингов в программе УТС запланирована аттестация спортсменов на пояса по зендокай карате и первенство Находкинского городского округа по всестилевому карате «Тихоокеанский рубеж». Второй год подряд на площадке «Шепалово» состоятся первенство и чемпионат Дальнего Востока по спортивному метанию ножа. И, конечно же, организаторы предусмотрели для ребят насыщенную оздоровительную программу, включающую ежедневное купание и морские прогулки.

Как и в предыдущие годы, сборы состоялись при поддержке компании АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт», реализующего во Врангеле программу «Спорт». Стивидоры не только приобрели специальное оборудование, но и взяли на себя расходы по пребыванию в лагере группы детей из малообеспеченных и многодетных семей. «Они занимаются в спортивных секциях, но по финансовым причинам родители не могут себе позволить отправить их на сборы в лагерь «Шепалово», – отмечает главный организатор мероприятия, председатель общественной организации «Клуб боевых искусств «Воин» города Находка» Илья Зелик. – В этом случае помощь «Восточного Порта» для них просто бесценна».

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