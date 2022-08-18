ТГМУ предоставил уникальный шанс для тех, кто хочет поступить к ним на обучение

В ТГМУ ждут тех, кто готов связать свое будущее с клинической и профилактической медициной и фармацией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТГМУ открыл для абитуриентов дополнительный набор на бюджетные места. Однако желающих поступить в это учебное заведение могут ждать новые вступительные испытания.

В рамках дополнительного прима могут быть и новые вступительные испытания. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Бюджетные места открыты на такие специальности, как медицинская биохимия, педиатрия, медико-профилактическое дело и фармация. Документы можно подать до 25 августа включительно.

Заместитель председателя приемной комиссии медицинского университета Игорь Королев объяснил, что Дополнительный прием в этом году открыт во многих университетах. Алгоритм действий такой же, как и в основной этап.

– Это даже не «вторая волна», а, скорее, новая приемная компания. Претендовать на бюджетные места могут все, даже те, кто не прошел по конкурсу в основной период. Однако в рамках дополнительного прима могут быть и новые вступительные испытания (даже если абитуриент сдавал их в основной период), и свой конкурс.

В ТГМУ ждут тех, кто готов связать свое будущее с клинической и профилактической медициной и фармацией. Документы можно подать лично, через портал вуза или подать заявление на Госуслугах.

Прием документов продолжится до 25 августа. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Важные даты на этапе дополнительного приема:

07.09.2022 - Публикация конкурсных списков

12.09.2022 - Прием заявлений о согласии на зачисления до 18:00

16.09.2022 - Приказ о зачислении

Время работы приемной комиссии: понедельник – пятница с 10:00 до 16:00

Адрес приемной комиссии: 690002, Владивосток, проспект Острякова, 2а (учебный корпус №3, 1-й этаж, аудитория 31-003)

Телефонные линии для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение:

8 (423) 245-17-18, 8 (423) 242-12-39

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.