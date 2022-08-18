Больше месяца в Приморье не могут найти мужчину с татуировкой тюльпана

Волонтеры и родственники бьют тревогу.
Фото: Анна СОБОЛЬ
Во Владивостоке месяц назад, 14 июля, пропал местный житель. Евгений Щербаков вышел с работы по адресу улица Сабанеева и пропал. Никто до сих пор не знает, где сейчас мужчина. Волонтеры организации «Примпоиск» опубликовали ориентировку на приморца.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые.
Был одет (как на фото): черная мастерка с белыми полосками на рукавах, черные спортивные штаны, темно-синяя обувь, черная кепка.
Особые приметы: на левом предплечье татуировка в виде изображения тюльпана.
Ориентировка на мужчину.
Фото: ПРОО «ПримПоиск»
Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить по номерам: 8-423-240-38-65, 102 или 112 (полиция), 8-924-239-02-64, 8-994-004-41-46 – волонтеры.
Напомним, что в Приморье также разыскивают пропавших Руслана и Станислава Нургалиевых. Как стало известно dv.kp.ru от пресс-службы УМВД Приморья, об исчезновении мальчика рассказала его мама. По ее словам, отец забрал ребенка и уехал, но куда, никому не сообщил.
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