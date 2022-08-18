Часть жителей Владивостока осталась без горячей воды до 15 сентября

Ремонтными работами занимаются специалисты МУПВ «ВПЭС». Фото: МУПВ «ВПЭС».

В приморской столице специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» реконструируют тепловые сети в районе Адмирала Юмашева, 14г. На территории средней школы №57 планируют заменить 410 метров трубопровода, а также построить монолитную тепловую камеру. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Как поделился директора МУПВ «ВПЭС» Алексей Родькин, на участке под землей проходят грунтовые воды, и во время дождя школьный двор постоянно затапливает. Специалисты учли пожелания руководства учреждения и делают отводящую трубу.

– Еще на данном участке построят тепловую камеру не из блоков, как это обычно, а монолитную. Таким образом мы сможем избежать затоплений.

Из-за плановых ремонтных работ на теплосетях часть жителей Владивостока осталась без горячей воды. ГВС до 15 сентября отключили по следующим адресам: Адмирала Кузнецова, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 52а, 54а, 56а, 45, 47, 52б, 50б, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68а, 66а, 68, 49, 70, 72, 59, 61, 50а (д/с № 124), 54в (с/ш № 66), 46а (д/с № 11), 54в (д/с № 130); Адмирала Юмашева, 8а, 8б, 8в, 14а, 14б, 14в, 12г (шк. № 57), 14г (д/с № 79), 8г (д/с № 114); Ладыгина, 4, 5, 9, 9/1.

В городской администрации напомнили, что узнать обо всех отключениях горячей воды можно узнать:

– в чат-боте ВПЭС;

– на сайте ВПЭС в разделе «Отключения»;

– позвонив в кол-центр по телефону 209-9000;

– через WhatsApp-приемную по телефону +7 984-199-90-00.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, какие работы в рамках программы «1000 дворов» прошли на Адмирала Юмашева, 22а. Как рассказал старший по дому Андрей Рыков, здесь появился асфальт.

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