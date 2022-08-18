Константин Шестаков рассказал портовикам, какие изменения ждут Владивосток в ближайшее время

Встречи главы Владивостока с жителями уже прошли в разных районах города. Фото: Максим ДОЛБНИН

Константин Шестаков встретился с коллективом Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). Портовики затронули такие важные темы, как строительство школ, благоустройство города, работу электросетей и многое другое.

В ходе таких мероприятий жители могут напрямую задать вопросы на волнующие темы. Фото: Максим ДОЛБНИН

На встрече затронули вопрос о перевозке людей на остров Рейнеке в зимний период. Дело в том, что катер на воздушной подушке не может нормально функционировать в холодное время года, к тому же является собственностью частного предприятия. Глава города объявил, что проблема уже решается. Администрация нашла подходящие суда, которые по техническим составляющим смогут функционировать в непогоду. Уже в этом году их оформят по лизинговому контракту, а затем возьмут в муниципальную собственность.

Еще один вопрос относительно Рейнеке затронул проблему нестабильной работы электросети на острове. Мэр отметил, что в рамках лизингового контракта администрация закупает не менее трех дизельных электрогенераторов. Это позволит устранить как скачки электроэнергии, так и выровнять уровень напряжения.

Не обошли стороной и тему благоустройства парка Минного городка. Константин Шестаков рассказал, что в этом году водолазы провели очистку озер. Вскоре в популярном месте для отдыха начнется строительство детского велотрека.

– В парке будет обустроена площадка, чтобы дети смогли кататься на велосипедах, самокатах. Ко всему прочему здесь решат вопрос с канализацией, на которую жаловались горожане.

Портовики спросили и о планах по строительству новых учреждений образования. Глава города рассказал, что в столице Приморья за последние два года появилось шесть новых объектов дошкольного образования. Еще один – детский сад на улице Крыгина – будет сдан в эксплуатацию в ближайшие месяцы и откроет двери для юных воспитанников уже в этом году.

– Сейчас идет строительство школы на Патрокле на 1275 мест. Получили часть финансирования еще на одну школу, которую хотим построить в Снеговой Пади. Те образовательные учреждения, которые там есть, не справляются ввиду роста населения в этом районе, поэтому строительство школы здесь - это необходимая мера.

Напомним, встречи главы Владивостока с жителями уже прошли в разных районах города, на острове Русский, а также на предприятиях: в Дальневосточной стивидорной компании, Дальневосточной энергетической компании, Центре судоремонта «Дальзавод», АО «Владхлеб» и ряде других. В ходе таких мероприятий жители могут напрямую задать вопросы на волнующие темы и получить прямой ответ от главы города. Помимо этого, свои вопросы горожане могут задать и в онлайн-режиме, написав в чат-бот администрации города.

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