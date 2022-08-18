Судьбу экс-главы Владивостока решит Ленинский районный суд

Олега Гуменюка обвиняют в получении крупной взятки. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Уголовное дело в отношении бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка направят в Ленинский районный суд. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Как сообщили представители ведомства, краевой прокурор Сергей Столяров утвердил обвинение по уголовному делу Гуменюка. Экс-главе приморской столицы вменяют вину по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере).

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», расследование дела завершено. После того, как Олег Гуменюк получит копию обвинительного заключения, все материалы дела отправят в Ленинский районный суд. Первое заседание ему назначат в течение месяца.

Кстати, во время расследования на имущество экс-главы Владивостока наложили арест, а именно на два нежилых помещения, 1/6 доли в жилом помещении, земельный участок, жилое и нежилое здания, объект незавершенного строительства, полуприцеп, мотоцикл марки «Харлей-Девидсон», автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер Прадо». Общая стоимость всего этого достигает больше 35 миллионов рублей. Эта же мера коснулась и миллиона рублей, который изъяли у Гуменюка во время обысков.

Олега Гуменюка задержали в начале октября 2021 года. С декабря 2018-го по февраль 2021 года экс-глава Владивостока получил от МБУ «Некрополь» больше 31,2 миллиона рублей, всячески помогая организации. Его арест продлили до 3 сентября.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.