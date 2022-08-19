Ливни и грозы обрушатся на Приморье 19 августа

Во Владивостоке осадки начнутся во второй половине дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 19 августа, в Приморье ворвутся небольшие и умеренные дожди, в некоторых районах ожидаются ливни и грозы. Южный умеренный ветер, местами сильный. Столбики термометров в крае покажут до +18…+29°C.

Во Владивостоке облачно, во второй половине дня ожидаются небольшие и умеренные осадки. Ветер юго-восточный умеренный, со второй половины дня порывы усилятся. Температура воздуха поднимется до +22…+24°C.

В Уссурийске облачно, во второй половине дня пойдет небольшой, иногда умеренный дождь. Ветер умеренный южных направлений, во второй половине дня до сильного. Воздух прогреется до +24…+26°C.

В Находке переменная облачность, небольшой дождь пойдет во второй половине дня. Порывы ветра слабые, во второй половине дня порывы усилятся. Столбики термометров покажут до +24…+26°C.

В предстоящие выходные, 20 и 21 августа, в Приморье ожидается ухудшение погоды. В ночь на 20 августа хабаровский циклон принесет с собой осадки различной интенсивности, днем этого же числа дожди на большей территории края прекратятся, но сохранятся в северных районах. Во второй половине дня 21 августа осадки пойдут на западе.

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