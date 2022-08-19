За четыре дня врачи сделали 3 613 прививок. Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации пресс-службы правительства Приморья, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в крае достигло 516 человек. Выздороветь смогли 257 жителей, под наблюдением врачей лечатся больше 3,7 приморцев.

Как рассказали в краевом министерстве здравоохранения, прививочная кампания против COVID-19 набирает обороты: за последние четыре дня в пункты вакцинации обратились 12,9 тысячи человек. В четверг, 18 августа, специалисты сделали 3 613 прививок.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 приморский Роспотребнадзор рекомендует жителям соблюдать меры профилактики: пройти вакцинацию, заботиться о личной гигиене, носить маски в местах большого скопления людей, вести здоровой образ жизни, проводить дезинфекцию поверхностей в помещениях.

Соблюдать меры профилактики особенно важно людям, которые относятся к группе риска, то есть приморцам с хроническим заболеваниями и старше 65 лет.

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